''Поединок состоится'': Усик ответил на вопрос о бое с Фьюри

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) выразил уверенность в том, что его бой с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится. При этом Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, был в растерянности после того, как наш соотечественник согласился на невыгодное для себя распределения гонорара за сорванный поединок 29 апреля.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу "Киевский торт". При этом он подчеркнул, что очень рад оказаться в родной стране, хотя и предпочел бы сейчас завершать подготовку к бою против обладателя чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC).

"Я думаю, что поединок против Тайсона Фьюри состоится. Просто не 29 апреля, как это планировалось. Я хорошо поработал в лагере. Конечно, я бы хотел сейчас находиться в лагере. Но я очень рад быть дома. Я согласился на его условия. Потому что вопрос не в деньгах, а в самом поединке, в звании абсолютного чемпиона мира. Он не думал, что я соглашусь на 30% гонорара. Он непредсказуемый парень. Он crazy man. Он даже подумать не мог, что я соглашусь на все его условия", – сказал Усик.

Ранее промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заговорил о новой дате поединка британца против Александра Усика. Украинец впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) иронично высказался об отмене боя Усик – Фьюри. Он также сделал заявление о возможности провести третий поединок против украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум рассказал, сколько бы заработал Александр Усик за бой 29 апреля. В свою очередь представитель украинца Александр Красюк сделал неожиданное заявление о британском боксере.

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