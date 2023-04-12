Поветкин дал прогноз на бой Усик – Фьюри и назвал единственную причину, почему болел бы за украинца

Знаменитый российский супертяжеловес Александр Поветкин (36-3-1, 25 KO) отказался отвечать на вопрос, кто-бы победил в матче между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, но привел несколько аргументов в пользу британца. По мнению Русского витязя, Фьюри мог оказаться сильнее за счет своей силы воли.

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"Тайсон он какой-то нестандартный, кривой какой-то, но духовитый, сильный. Вот в бою с Уайлдером: упал, поднялся и выиграл. Он лезет вперед, и эти какие-то удары размашистые попадает", – сказал Поветкин в интервью Григорию Дрозду на Youtube-канале "Ушатайка".

В тоже время россиянин признался, что в этом поединке он бы "однозначно" болел за Усика, "потому что он славянин".

До этого Поветкин обвинил Усика в оскорблениях, а также отметился рядом штампов кремлевской пропаганды, заявив, что во время встречи спросит у украинца о причинах его высказываний

Ранее россиянин намеревался разобраться с Усиком за его откровенные высказывания в адрес российского террористического государства. В ответ украинцы напомнили Поветкину, как он "нюхал подмышку Кличко". Также Русский Витязь заявлял, что "нельзя так высказываться" в адрес его страны.

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