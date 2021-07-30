Усик – Джошуа: букмекеры изменили коэффициенты на бой

Британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) утвердился в качестве фаворита поединка против Александра Усика (18-0, 13 КО). Мегафайт состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в субботу, 25 сентября.

Букмекеры внесли изменения в котировки на противостояние. Если ранее ставки на победу чемпиона принимались с коэффициентом 1,44, то теперь индекс опустился до 1,40.

В свою очередь на успех украинского боксера предлагается индекс 3,00 (было 3,30). Показатели на ничейный исход изменились с 21,00 на 19,00.

Видео дня

Кроме того, аналитики практически уверены в том, что бой завершиться досрочной победой одного из боксеров. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1,61.

Напомним, изначально Джошуа должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. Он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.