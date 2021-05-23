Усик – Джошуа: букмекеры изменили котировки после официального объявления боя

Непобедимый украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) все также не является фаворитом в бою с британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), однако коэффициенты на победу знаменитых бойцов изменились. Букмекеры отреагировали на новость 22 мая, когда Всемирная боксерская организация официально объявила о поединке.

Ставки на победу 31-летнего Джошуа в зависимости от конторы принимаются с показателем 1,3 – 1,44, тогда как ранее это значение было равно 1,50. В свою очередь триумф Усика оценивается котировкой 2,75 – 3,25 (было – 2,50). А на ничью можно поставить с индексом 21,00 – 26,00 (было 23,00).

Изначально Джошуа должен был драться с Фьюри за титул абсолютного чемпиона в супертяжах и 16 мая Тайсон даже выложил видеообращение к поклонникам бокса, в котором заявил, что этот бой официально состоится 14 августа.

Однако все перевернул арбитражный суд США, 18 мая удовлетворивший иск Деонтея Уайлдера и обязавший Тайсона провести с ним бой до 15 сентября.

После этого промоутер Усика Александр Красюк подтвердил, что украинская команда начала новые переговоры относительно организации боя с Энтони.

По данным журналиста Майка Коппингера, бой между Усиком и Джошуа может состояться 21 или 28 августа.

Джошуа в декабре 2019-го взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

Напомним, что Усик 1 ноября добыл победу над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.