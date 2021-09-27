Выжигает изнутри: украинский судья боя Усика рассказал про давление в Лондоне

Украинский рефери Виктор Фесечко, который входил в судейскую бригаду чемпионского боя британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и Александра Усика (19-0, 13 КО) рисковал не попасть на поединок в Лондон, который завершился победой украинца по очкам.

После возвращения в Украину Виктор рассказал OBOZREVATEL про сложности с британской визой и свое назначение на поединок в Лондоне.

– Это же не я подаю заявку. Знаете, как у боксеров есть рейтинги, так они есть и у судей. Оценивают предыдущие бои, на которых я работал, стабильность. И коллегия судей утверждает. Мне уже потом Алина Шатерникова позвонила и сказала, что меня утвердили на бой Джошуа – Усик. И мы сразу занялись документами, подались на визу.

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– С британской визой были трудности?

– Да, визу я получил уже в последний момент – 23 сентября за час до закрытия визового центра. А 24-го рано утром уже улетел в Лондон. Я не из Киева, поэтому выехал из дома на два дня раньше, чтобы все успеть. Все шло плотно, впритык и под напряжением. Алина Шатерникова подняла всех, кого можно было поднять, чтобы я был представителем от страны Александра Усика. Ведь в судейской бригаде был и один англичанин.

– Это нормальная практика, когда боксируют британец и украинец, и судьи в бригаде из той же страны, а не какие-то нейтральные?

– Это так практикуется, я вам скажу. Бывает, что берут всех независимых. А бывает, что берут одного нейтрального судью и по человеку из стран, которые представляют боксеры.

– Не секрет, что многие переживали по поводу судейского вердикта, если бой будет длиться все 12 раундов. Как вы считаете, тот факт, что в бригаде был украинец, как-то повлиял на результат поединка?

– Мне тяжело сказать. Я судил честно и старался быть максимально объективным. Как бы там ни было, все зависит от боксеров. А бой может по-разному закончиться. Главное – судить объективно и правильно.

– Тяжелый бой в плане судейства?

– Вообще вся обстановка на арене очень напряженная для судей. Во-первых, на чужой территории и аудитория преимущественно британская. Во-вторых, такой мегафайт. И атмосфера в зале создает давление. Да, если попасть туда зрителем, то, конечно, шоу было просто космос. Но для судейства очень тяжело.

Нужно было полностью абстрагироваться, отключить себя от всего и сосредоточиться на том, что происходит в ринге. Потому что происходящее в зале может увести тебя немножко в сторону и пустить сомнение. Поэтому ты просто уверенно судишь, смотришь, считаешь. И все.

– То есть, это ваш самый тяжелый бой?

– Они были разные, но такой поединок выжигает тебя изнутри. Сидишь и пытаешься уловить каждый момент. Потому что боксеры все время двигаются, уворачиваются. И есть моменты, которые ты даже не замечаешь.

У нас на семинаре как-то была такая история. В целях обучения показывали раунд боя. А потом спрашивают, кто выиграл. Мы отвечаем: "Красный угол". Потом нам показывают следующий раунд и опять спрашивают, кто выиграл. Мы отвечаем: "Синий угол". После чего нам рассказали, что мы смотрели один и тот же раунд, но под разными углами, снятый разными камерами. И вот так может быть.

Почему судьи могут давать за один и тот же раунд разные оценки? Потому что видят под разным углом. Со спины ты смотришь – попал, прямо смотришь – в защиту попал.

– Вы были удивлены таким единодушием судей в пользу Александра Усика? Хотя один и отдал ему победу с совсем небольшим счетом – 115:113?

– По бою – первая половина была еще такая играющая, очки отдавались туда-сюда. А во второй половине Усик стал полностью доминировать, все время прибавлял. И начиная где-то с 7 раунда, Александр выигрывал бой. Но понимаете, какая ситуация, если в судействе ты начинаешь думать, что все знаешь, то начинаешь ошибаться. А это очень опасная штука. Поэтому нужно полностью отключиться. Да, я судил разные бои, но в таком атмосфере – впервые. И давление из вне может повлиять. Например, крики в углах и прочее.

– Подметили, что в последнем раунде гонг прозвучал на пять секунд раньше, возможно, спасая Энтони Джошуа от нокаута. Такое вообще практикуется, что бой заканчивают раньше?

– Не, не практикуется. Но люди тоже могут ошибаться из-за напряжение. Возможно, подобное случилось и с рингоносцем. Он себе сидел, смотрел бой, а концовка там была такая – Саня провел взрывную атаку. Может, не специально, но человек, который сидит на гонге, дернулся. Бывают такие неосознанные ситуации. Может, где-то неопытный рингоносец, но получилось, как получилось. Самое главное, что Александр выиграл бой и сделал это уверенно. Единогласным решением всех судей. Уже без каких-либо сомнений.

– Вы успеваете насладиться красотой самого бокса, пока сидите у ринга? Или идет какой-то постоянный подсчет ударов?

– Я вижу всю картину, но постоянно сконцентрированный. Когда смотрю, как зритель, то могу выразить какие-то эмоции. А тут я привязанный и сконцентрированный. Когда увидел результат боя, то вышел и выдохнул, что все хорошо.

– Вы с Александром Усиком в Лондоне перекинулись хоть парой фраз?

– Мы знакомы. Но желательно в моменты боя как можно меньше контактировать с бойцами. В Англии до боев я не общался ни с менеджерами, ни с промоутерами. Нас, судей, сразу отвели в другую сторону. В любом случае общение не нужно, потому что какое-то предпочтение начинаешь отдавать. В Лондоне перед боем нас привезли на арену, дали телевизор, и все бои мы смотрели там. Уже после поединка мы с Усиком пересеклись в гостинице, и я его поздравил.

Как сообщал OBOZREVATEL. Александр Усик выиграл у Энтони Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113. Украинец стал чемпионом мира в супертяжелом весе.