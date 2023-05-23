"Это все, что имеет значение". Хэйни впервые отреагировал на случившееся в бою с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (30-0, 15 КО) впервые высказался о скандальном результате своего боя с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО). Украинец и многие эксперты были возмущены тем, что судьи отдали преимущество действующему обладателю титулов. В сети даже мелькало слово "ограбление" по отношению к Ломаченко.

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Хэйни заявил, что ему наплевать на то, что говорят люди. Для него важно то, что зафиксировано судьями на бумаге.

"В конце концов, люди могут говорить то, что хотят. Судьи приняли единогласное решение, и это все, что имеет значение, судьи. И все судьи были единогласны, когда дело дошло до этого решения, так что я добыл победу, а остальное неважно", – цитирует Хэйни boxingscene.com.

24-летний Хэйни не думал во время боя, что ему нужно обязательно выиграть 12-й раунд, чтобы стать победителем.

"Для меня был ключевым не только 12-й раунд, когда я чувствовал, что мне нужно выиграть раунд, чтобы выиграть бой. Я знал, что это будет близкий поединок, поэтому пытался выиграть каждый отрезок", – подытожил Девин.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113 в пользу американца.

Позже были опубликованы полные судейские записки встречи.

После поражения Ломаченко не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию.

Стоит отметить, что во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

На защиту Ломаченко встали фанаты из России, назвав судейство позором.

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