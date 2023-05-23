Стало известно, что будет с протестом Ломаченко на результат боя с Хэйни

Вице-президент промоутерской компании Top Rank, которая была организатором вечера бокса в Лас-Вегасе между Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) и Девином Хейни (30-0, 15 КО) не верит в положительный исход протеста от украинца. Сразу после окончания поединка в Лас-Вегасе менеджер Василия Эгис Климас заявил, что команда боксера подала апелляцию на результат боя.

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Карл Моретти в интервью XSPORT был однозначен в своем мнении. Американский промоутер считает, что результат боя никто не будет пересматривать.

"Изменит ли что-либо апелляция? Нет, по-моему, она точно ничего не изменит", – заявил Моретти.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113 в пользу американца.

Василий и многие эксперты мира бокса были возмущены тем, что судьи отдали преимущество действующему обладателю титулов. В сети даже мелькало слово "ограбление" по отношению к Ломаченко.

После поражения Василий не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию.

На защиту Ломы встали фанаты из России, назвав судейство позором.

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