У Фьюри назвали боксера, который нокаутирует Усика за один раунд

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) не продержится и одного раунда в бою с американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО). Украинец якобы сознательно избегает поединка против Бронзового бомбардировщика, как называют представителя США.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу Daily Mail Sport Boxing выразил отец чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Джон. Он назвал своего сына королем суперятежолого дивизиона, так как тот не побоялся провести два поединка против Уайлдера, в двух из которых победил.

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"По моему мнению, бой Александра Усика и Деонтея Уайлдера продлится один раунд. Усик не вышел бы на второй раунд с Деонтеем. Это правда. Вот как я вижу. Многие, кто разбирается в боксе, знают, что это правда. Усик избегал Уайлдера. Джошуа избегал его, все боксеры из топ-5 избегали его по одной причине – у него есть сила, которая тушит свет. Вот почему большой Цыганский король стоит на вершине и правит дивизионом", – сказал Фьюри-старший.

Ранее отец Тайсона назвал китайского чемпиона Чжана Чжилея (26-1-1, 21 KO) боксером, который нокаутирует Усика за одну минуту. Напомним 28 октября Фьюри проведет поединок против экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну, для которого это будет дебют в боксе.

После этого Тайсон должен подраться с Усиком за все пояса дивизиона. 29 сентября он подписал соглашение на супербой с украинцем. Экс-тренер Александра Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Фьюри.

Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведение поединка. Он также добавил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе. Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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