'Ты в первый раз выходишь...' Экс-чемпион мира обвинил Дюбуа в 'сливе' Усику

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз обвинил Даниеля Дюбуа (19-21, 18 КО) в том, что тот не пытался выиграть бой у Александра Усика (21-0, 14 КО). Экс-бокср подчеркнул, что его соотечественник впервые в карьере получил шанс побороться за пояса, но бездарно упустил его.

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Об этом Гроувз заявил в эфире YouTube-канала talkSPORT Boxing. Бывший боксер добавил, что Дюбуа фактически ушел от борьбы в поединке 26 августа во Вроцлаве. Он выразил уверенность в том, что претендент должен был в буквальном смысле лечь костьми на ринге.

"Труднее всего что-то делать только в первый раз. То же самое с отказом от борьбы – труднее всего сдаться в первый раз. Но команда Дюбуа уже выбрасывала белое полотенце в бою против Джо Джойса. И вот это произошло снова. Уже легче. Так обычно бывает. Я думаю, если ты в первый раз выходишь на титульный бой, ты должен лечь костьми ради победы", – сказал Гроувз.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает британского боксера за это действие.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера.

А российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех.

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