'Только начал': Фьюри ответил на вопрос, состоится ли бой с Усиком

Обладатель Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри не имеет никаких сомнений в том, что поединок против Александра Усика (21-0, 14 КО) состоится 18 мая. Цыганский король, как называют британца, подтвердил, что вернулся в тренировочный лагерь после травмы, которая привела к срыву поединка в феврале.

Об этом Фьюри заявил в комментарии изданию Manchester Evening News. По словам боксер, он на 100% подготовится к противостоянию с украинским чемпионом, отметив, что в середине мая все болельщики и эксперты смогут убедиться в его способности побить Усика.

"Я в хорошей форме. У меня осталось девять недель, так что через девять недель вы можете увидеть, в форме ли я и готов ли я к поединку. Я только начал сборы, буквально несколько дней назад, так что да, я точно буду в форме и готов к бою", – сказал Фьюри.

Ранее Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг. В свою очередь Тайсон пообещал легко победить украинца. WBC заявили о намерениях изменить правила бокса ради боя Усик и Фьюри. А британец откровенно рассказал о своей травме.

В свою очередь, британские фанаты поставили под сомнение способность своего соотечественника побить Усика. Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

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