Стычку команд Усика и Фьюри назвали 'шоу клоунов'

Боксер и блогер из США Джейк Пол (9-1, 6 КО) высмеял инцидент с участием отца Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и представителями команды Александра Усика (21-0, 14 КО), который произошел накануне в Эр-Рияде. Американец посчитал это настоящим цирковым представлением.

Об этом Пол написал в социальной сети X, ранее известной как Twitter, в комментариях под фото, на котором изображен Фьюри-старший с окровавленным лицом после того, как он ударил головой Станислава Степчука. "Шоу клоунов", – отреагировал Джейк, который сам известен различным эпатажными выходками.

Сам Джон Фьюри позже извинился за свое поведение. В свою очередь Степчук раскрыл подробности инцидента, посоветовав британцу не смотреть бой своего сына с Усиком 18 мая. А Тайсон появился на публике с костылем.

Ранее Фьюри вновь обозвал Усика сосиской и пообещал его победить. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт, и признался, зачем на самом деле решил подраться с украинцем. В свою очередь Александр заподозрил соперника в том, что тот страдает биполярным расстройством.

Также стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Промоутер Эдди Хирн пожелал украинцу поражения в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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