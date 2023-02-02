СМИ назвали дату боя Усик – Фьюри

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО), вероятнее всего, подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в 29 апреля. Исторический поединок пройдет либо на Ближнем Востоке, либо на легендарном стадионе "Уэмбли" в столице Великобритании.

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Об этом пише авторитетное американское издание ESPN. По его данным, вечер бокса с участием обладателей всех четырех главных поясов дивизиона надеется принять Саудовская Аравия. При этом важно учитывать, что 20 апреля заканчивается месяц обязательного для мусульман поста – Рамадан.

Отмечается, что Усик уже подписал свой вариант контракта на поединок на аравийскому полуострове. Теперь это же должен сделать Фьюри. Если Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, по какой-то причине откажется от такого варианта, то бой перенесут в Лондон.

Ранее Тайсон записал видео, в котором пообещал уничтожить Усика, и назвал его кроликом. В свою очередь, отец британца Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, в команде британца заявили о переносе боя Усик – Фьюри. Изначально его планировали провести 4 марта.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри грозно обратился к Александру Усику, назвав его сосунком, а также нашел ему замену на случай срыва боя. А промоутер украинца Александр Красюк рассказал о переговорах по организации боя. В свою очередь, американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) затруднился с прогнозом на поединок.

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