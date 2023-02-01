''Это рискованно'': Фьюри уже нашел замену Усику

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) подерется с камерунским бойцом смешанных единоборств (ММА) Фрэнсисом Нганну в том случае, если его поединок против украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпион мира в супертяжелом весе не состоится. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, признался, что очень хочет вернутся в рестлинг-промоушн WWE.

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Об этом сам Фьюри заявил в интервью порталу GiveMeSport.com. По словам Тайсона, если в течение месяца ему не удастся договориться о контракте на бой с Усиком, он намерен выйти на канвас против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

"Я надеюсь на бой с Нганну до конца год, очень на это надеюсь. Но если бой с Усиком не получится объявить, например, в течение месяца, я скажу, что надо двигаться дальше. Давайте сделаем бой с Фрэнсисом Нганну. Хочу посадить большого Фрэнсиса в клетку и наброситься на него в перчартках в 4 унции. Это рискованно, потому что Фрэнсис когда-то считался самым сильным панчером в единоборствах. Достаточно одного удара, и все кончено", – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон записал видео, в котором пообещал уничтожить Усика и назвал его кроликом. В свою очередь, отец британца Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, в команде британца заявили о переносе боя Усик – Фьюри. Изначально его планировали провести 4 марта.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри грозно обратился к Александру Усику, назвав его сосунком. А промоутер украинца Александр Красюк рассказал о переговорах по организации боя. В свою очередь американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) затруднился с прогнозом на поединок.

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