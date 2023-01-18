''Кролик, я иду за тобой!'' Фьюри грозно ответил Усику, который назвал Тайсона пузатым

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) записал новое обращение к украинца Александру Усику (20-0, 13 КО) накануне поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, не оставил без ответа троллинг в свой адрес со стороны нашего соотечественника, который назвал соперника пузатым.

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На своей странице в социальной сети Instagram Фьюри выложил видео, в котором пригрозил Усику расправой. Тайсон пообещал избить украинского боксера и объединить все чемпионские пояса дивизиона. Он традиционно обозвал нашего спортсмена бомжем.

"Тайсон Фьюри здесь! Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC)! Усик, ты вызываешь Цыганского короля на бой своими жалкими выпадами, бомжара. Кролик, я иду за тобой, кролик. Ты получишь это, кролик. И я скажу тебе еще кое-что: я собираюсь серьезно тебя отметелить, маленький средневес. Я собираюсь влепить тебе большую кучу татуировок, придурок. Вперед! Я иду за тобой", – сказал Тайсон.

Отметим, что промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен назвал вероятную дату боя его подопечного с Усиком. При этом Международная федерация бокса (IBF) изменила решение относительно украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что напротив придает дополнительную мотивацию. А сам Цыганский король обозвал Усика "маленькой с*чкой".

Наш соотечественник также продемонстрировал свое истинное отношение к России. А вопрос об ОАЭ и Крыме озадачил украинца.

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