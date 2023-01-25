Усик – Фьюри: Уайлдер дал прогноз на супербой, намекнув на грязные выходки Тайсона

В поединке британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) сильнее окажется тот, кто будет использовать какие-то запрещенные вещи. При этом явного фаворита в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе назвать невозможно.

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Такое мнение в интервью EsNews выразил бывший чемпион мира американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО), пишет портал Boxing News 24/7, По его словам, ему трудно назвать победителя вечера бокса, который запланирован на март-апрель нынешнего года.

"Кто победит? Я не знаю. Этот бой 50 на 50. Зависит от того, кто будет больше жульничать. Вот это то, что есть. Результат зависит от того, кто будет жульничать сильнее", – сказал Бронзовый бомбардировщик, как называют представителя США.

Стоит отметить, что Уайлдер трижды дрался с Фьюри, проиграв два боя и один завершив вничью. После третьего поединка он обвинил Тайсон в том, что тот подложил в перчатки запрещенные предметы.

Ранее Фьюри записал видео, в котором пообещал уничтожить Усика и назвал его кроликом. В свою очередь, отец Тайсона Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, в команде британца заявили о переносе боя Усик – Фьюри. Изначально его планировали провести 4 марта.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию. А сам Цыганский король обозвал Усика "маленькой с*чкой".

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум призвал не списывать Александра Усика со счетов в поединке против Фьюри, назвав украинцев настоящими воинами. Кроме того, наш боксер сделал сенсационное заявление о бое с британским чемпионом.

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