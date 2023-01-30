Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) вновь пообещал уничтожить украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом он неожиданно добавил, что оскорбительные слова в адрес друг друга от соперников не несут ничего хорошо.

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Об этом Фьюри рассказал в интервью порталу talkSport. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, призвал Усика дождаться подписания контракта и официального объявления даты и места проведения исторического поединка.

"Он продолжает называть меня пузатым. Я должен сказать: "Пузатый доберется до тебя". Я пузатый, а большое пузо ест кроликов. Вот что я собираюсь сделать – съесть его. Давайте сначала договоримся о бое. Нет ничего хорошего в болтовне, когда бой еще не объявлен. Когда все решится и мы договоримся о дате и месте проведения, тогда все начнется. Тогда мы сможем увидеть, собирается ли большое пузо съесть кролика", – сказал Фьюри.

"Пузатый доберется до тебя, сосунок!" – добавил Тайсон в интервью iFL TV.

Ранее Фьюри записал видео, в котором пообещал уничтожить Усика и назвал его кроликом. В свою очередь, отец Тайсона Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, в команде британца заявили о переносе боя Усик – Фьюри. Изначально его планировали провести 4 марта.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум призвал не списывать Александра Усика со счетов в поединке против Фьюри, назвав украинцев настоящими воинами. Кроме того, наш боксер сделал сенсационное заявление о бое с британским чемпионом.

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