''Возникли разногласия'': промоутер Усика высказался о бое с Фьюри

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) ведет себя несерьезно, когда пытается выбить для себя более выгодные финансовые условия в бою с Александром Усиком (20-0, 13 КО), если шоу состоится в Лондоне. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, поставил свои личные интересы выше статуса исторического поединка.

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Об этом в интервью LuckyPunch.net заявил промоутер украинца Александр Красюк. Он напомнил, что впервые в истории супертяжелого веса на кону будут стоять все четыре чемпионских пояса, и торговаться за какие-то уступки несолидно.

"Тут у Тайсона Фьюри обнаружились некоторые разногласия во взглядах. Считая себя большой звездой на территории Великобритании, он хотел монетизировать это преимущество по сравнению с Усиком. Но это не больше чем желание. Как мы знаем, он одиозный парень. Он будет пытаться откусить столько, сколько сможет. Но есть позиция команды Усика. Александр выставляет три основных пояса, бой за абсолюта, историческое событие. Мы что, будем торговаться за несколько миллионов долларов? Это несолидно", – сказал Красюк.

Ранее Фьюри записал видео, в котором пообещал уничтожить Усика и назвал его кроликом. В свою очередь, отец Тайсона Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, в команде британца заявили о переносе боя Усик – Фьюри. Изначально его планировали провести 4 марта.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум призвал не списывать Александра Усика со счетов в поединке против Фьюри, назвав украинцев настоящими воинами. Кроме того, наш боксер сделал сенсационное заявление о бое с британским чемпионом.

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