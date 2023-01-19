Усик – Фьюри: у Тайсона объявили о переносе боя

Поединок между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится 4 марта, как это планировалось изначально. Стороны существенно продвинулись в переговорах о подписании контракта на бой, однако шоу состоится примерно на один месяц позже.

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Об этом в комментарии talkSport рассказал промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен. Он подчеркнул, что организаторы вскоре назовут дату поединка. Он добавил, что команде Тайсона достаточно просто вести переговоры с украинской стороной, так как ни один из боксеров не имеет контракта с телевизионными компаниями.

"Мы далеко продвинулись в переговорах, но есть пара вещей, над которыми нам нужно поработать. Думаю, довольно скоро мы доберемся до того момента, когда сможем объявить бой. Я надеюсь, поединок состоится в конце марта или начале апреля. По крайней мере на это мы сейчас ориентируемся. У команды Усика нет рекламных обязательств, они свободные агенты, у них нет телевизионных контрактов, так что с этой стороны все очень просто", – сказал Уоррен.

Накануне Фьюри записал грозное обращение в адрес Усика, ответив на слова украинца о том, что соперник пузатый. В свою очередь Международная федерация бокса (IBF) изменила решение относительно украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что напротив придает дополнительную мотивацию. А сам Цыганский король обозвал Усика "маленькой с*чкой".

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