'До вас не доходит': сын Узелкова ответил на хейт после смерти отца, от которого он отрекся

Сын Вячеслава Узелкова Роберт столкнулся с волной хейта в социальных сетях после реакции на смерть своего отца, который ушел из жизни в минувшую субботу. Молодой человек, у которого были сложные отношения с отцом, на кончину экс-боксера отреагировал словами "больно и неприятно".

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На своей странице Instagram Узелков младший написал, что после этого его засыпали гневными комментариями, так как ранее от отрекся от своего отца. Он добавил, что поддерживал Вячеслава во время его лечения и призвал людей включить мозг и не писать хейт в такой момент.

"За последние два дня я еще никогда в своей жизни не ощущал подобного: смерть отца и волна хейта в мою сторону и в сторону моей мамы. Люди, вы не понимаете, что у нас были сложные отношения. Да, я отрекся от него, это было зрелое, взвешенное решение, вызванное многими событиями. Но когда он попал в больницу, я был рядом. Когда у него были проблемы с сердцем, и он лежал в больнице, я тоже поддерживал его, как мог, писал ему. Я разбит горем из-за того, что произошло, если до вас это не доходит", – отметил Роберт.

11 ноября Вячеслав Узелков был похоронен в родной Виннице. В апреле он перенес операцию на сердце.

Напомним, Узелков оставил след в Украине не только своими спортивными достижениями, но и громкими скандалами. Его жизнь содержала как великие победы, так и сложные моменты, сделавшие личность еще более заметной и яркой.

После смерти Вячеслава на трагедию отреагировала его бывшая жена Марина Боржемская. В свою очередь народная депутат Марьяна Безуглая оставила циничный пост в Telegram. А ведущий Игорь Кондратюк вспомнил последний разговор с бывшим боксером.

Как сообщал OBOZ.UA, стали известны последние слова Вячеслава Узелкова в социальных сетях.

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