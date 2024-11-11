'И тут так случилось...' Стала известна причина смерти Вячеслава Узелкова

Знаменитый украинский боксер Вячеслав Узелков скоропостижно скончался в минувшую субботу из-за оторвавшегося тромба. Весной ему была сделана операция на сердце, а кроме того, бывший спортсмен, которому было 45 лет, получил вторую группу инвалидности.

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Об этом в комментарии "Суспильне Винница" рассказал один из близких друзей экс-боксера по имени Артур. По его словам, после сделанной в апреле операции Узелков шел на поправку. Смерть Вячеслава стала настоящей трагедией для его родных и близких.

"Это неправильно, что в 45 лет люди умирают. Он болел очень, но у него были успехи после операции, он даже шел на поправку. И тут так случилось, что оторвался тромб", – поделился эмоциями товарищ Узелкова.

11 ноября Вячеслав Узелков был похоронен в родной Виннице. Сын бывшего боксера Роберт в день погребения ответил в социальных сетях на хейт.

Напомним, Узелков оставил след в Украине не только своими спортивными достижениями, но и громкими скандалами. Его жизнь содержала как великие победы, так и сложные моменты, сделавшие личность еще более заметной и яркой.

После смерти Вячеслава на трагедию отреагировала его бывшая жена Марина Боржемская. В свою очередь народная депутат Марьяна Безуглая оставила циничный пост в Telegram. А ведущий Игорь Кондратюк вспомнил последний разговор с бывшим боксером.

Как сообщал OBOZ.UA, стали известны последние слова Вячеслава Узелкова в социальных сетях.

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