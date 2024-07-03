С Усика сняли отстранение от бокса

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО), начиная с 3 июля, может вернуться к занятиям боксом. С нашего соотечественника сняли отстранение, которое было введено после его победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в поединке 18 мая.

Видео дня

Решение запретить Усику проводить бои и даже тренироваться, а также приостановить действие его лицензии на полтора месяца принял Британский совет по контролю за боксом. Это было связано с теми повреждениями, которые украинец получил во время боя с британцем.

В частности, на видео, которое наш чемпион записал для всей страны сразу после своей исторической победы, можно увидеть многочисленные гематомы и синяки на лице боксера. Также Усик выкладывал фото своих рук спустя три дня после выхода в ринг.

Теперь 37-летний боксер может официально вернуться к занятиям и вскоре начать подготовку к реваншу с Фьюри, который запланирован на 21 декабря.

Напомним, Усик побил Фьюри 18 мая раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Спустя два месяца украинец лишился своего статуса после отказа от пояса Международной федерации бокса (IBF).

Стало известно, что IBF не оставила выбора нашему чемпиону. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Недавно Фьюри оспорил результат поединка против Усика 18 мая. До этого Тайсон впервые назвал причину своего поражения в бою с Александром. Кроме того, британец угодил в пьяный скандал, чем всполошил свой лагерь.

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика.

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