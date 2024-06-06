'Говорят, что он – клоун': Усик высказался о Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) уважительно высказался в адрес Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), с которым вскоре должен провести реванш. Украинский боксер назвал британского соперника очень умным спортсменом, который может психологически влиять на оппонентов.

Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу 3 Knockdown Rule, написал на своей странице в социальной сети X, ранее известной как Twitter, журналист Майкл Бенсон. Наш соотечественник отметил, что все высказывания Фьюри в его отношении – это лишь часть плана.

"Я уважаю Фьюри, потому что он потрясающий боец, хороший человек. Он очень умный. Все, что он делает – бла, бла, бла. Вся эта говорильня. Многие говорят, что Фьюри – клоун. Но это игра. Но со мной это не прокатит. Это возможно с кем-то, у кого нет тоннельного мышления", – сказал Усик.

До этого Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Также были названы гонорары реванша боксеров.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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