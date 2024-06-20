В боксе назревает война из-за титула Усика – СМИ

Международная федерация бокса (IBF) и другие санкционирующие органы оказались в щекотливой ситуации после проведения в Саудовской Аравии боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Все по тому, что организации доказали свою несостоятельность и не могут обеспечить топовые поединки.

Видео дня

Об этом пишет известный британский комментатор Стив Банс в своей колонке для ВВС. Он напоминает, что в минувшем году впервые за последние 60 лет состоялся лишь один поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе, когда Усик подрался с Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 КО).

До этого боксерские организации так и не смогли за три года свести в ринге обладателей на тот момент всех четырех главных поясов – Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 КО). В то же время аравийцы сумели за короткий срок организовать несколько потрясающих боев.

Теперь IBF и другие боксерские ассоциации будут делать все, чтобы не утратить свое влияние и, соответственно, возможность зарабатывать. Именно поэтому Усика могут лишить пояса IBF и выставить его на кон боя Джошуа – Дюбуа в сентябре, а не дожидаться реванша Усика и Фьюри. При этом в Британии абсолютно уверены, что поединок соберет нереальную аудиторию и без чемпионского титула.

Теперь санкционирующие органы понимают, что они находятся в опасном положении. Возможно, они решат создать боксерскую лигу, о которой ранее заговорили аравийские организаторы.

Напомним, что в Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса. А IBF сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри прервал молчание после поражения от Александра Усика в поединке 18 мая, обратившись к украинцу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!