'Смеялся над ним': Фьюри впервые назвал причину поражения от Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) назвал свое несерьезное отношение в поединке против Александра Усика (22-0, 14 КО) главной причиной своего поражения 18 мая. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, отметил, что украинец оказался более простым соперником, чем казался.

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Об это Фьюри заявил в интервью своему YouTube-каналу FUROCITY By Tyson Fury. По словам британского боксера, во время боя он получал удовольствие от того, что постоянно доставал соперника своими простыми комбинациями, и в какой-то момент просто заигрался.

"Это было намного проще, чем я думал. Я потрясал его тремя и четырьмя комбинациями ударов и смеялся над ним. Моя проблема заключалась в том, что мне, вероятно, было слишком весело. Возможно, это было слишком легко, временами это было настолько легко, как будто я был в ринге с местным боксером-любителем. И мне это слишком нравилось, я бездельничал. За это я заплатил самую высокую цену в девятом раунде, когда он попал. Вот что случается, когда ты слишком веселишься", – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон угодил в пьяный скандал, чем всполошил свой лагерь. В росСМИ назвали причиной выходки британца то, что Усик довел его до депрессии.

Кроме того, Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

А Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика.

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