Самый опасный момент карьеры: поведение Фьюри после поражения от Усика всполошило лагерь британца

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) вызвал серьезное беспокойство у своих близких и друзей после того, как угодил в пьяный инцидент в минувшую пятницу. В окружении боксера понимают, что тот впервые в карьере потерпел поражение, проиграв Александру Усику (22-0, 14 КО), и его реакция может быть очень болезненной.

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Об этом пишет портал Give Me Sport со ссылкой на одного из друзей Фьюри. Отмечается, что Тайсону невероятно сложно справиться с последствиями проигрыша Усику, которая поставил под сомнение статус Цыганского короля как мировой звезды бокса и единоборств. Причем украинцу удалось отправить соперника в нокдаун.

Кроме того, известно, что после победы над Владимиром Кличко британец впал в депрессию и начал злоупотреблять алкоголем. В лагере Фьюри особо опасаются за будущее спортсмена из-за того, что он находится в совершенно незнакомом для себя состоянии проигравшего. Сможет ли он справиться с этим, никому неизвестно.

Напомним, 18 мая Фьюри проиграл Усику раздельным решением судей. После поединка Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, росСМИ заявили, что Александр Усик довел Тайсона Фьюри до депрессии.

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