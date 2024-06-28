'Это возмутительно': глава UFC гневно отреагировал на отказ Усика от чемпионского пояса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт гневно отреагировал на отказ Александра Усика (22-0, 14 КО) от пояса Международной федерации бокса (IBF). Функционер назвал возмутительной ситуацию, когда украинцу пришлось идти на такой шаг, в результате чего он перестал был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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Об этом Уайт заявил в интервью YouTube-каналу The Mac Life. По словам руководителя UFC, он очень надеялся на то, что устроители бойцовских вечеров из Саудовской Аравии смогут решить вопрос со статусом Усика и помогут ему его сохранить для реванш а с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

"Это возмутительно, и я думаю, что такой человек, как Турки Аль аш-Шейх, должен с этим разобраться. Он организует бои, которые никто не может организовать. Усик против Фьюри, это был интересный бой. У Шейха Турки свое видение этого спорта, и я думаю, он сделает все возможное, чтобы подобное не повторилось в будущем", – сказал Уайт.

Ранее стало известно, что Усик находился в безвыходной ситуации и вынужден был пойти на отказ пояса IBF. Недавно Фьюри оспорил результат поединка против Усика 18 мая. До этого Тайсон впервые назвал причину своего поражения в бою с Александром. Кроме того, британец угодил в пьяный скандал, чем всполошил свой лагерь.

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика.

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