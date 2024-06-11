Ползал на коленях: Фьюри угодил в пьяный инцидент после боя с Усиком. Видео

Бывший чемпион супертяжелого веса Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) угодил в неприятную ситуацию спустя три недели после своего поражения от Александра Усика (22-0, 11 КО). Вечером пятницы, 7 июня, Цыганский король, как называют британского боксера, отдыхал в баре, где перебрал с употреблением алкоголя.

Об этом информирует британский таблоид The Sun, публикуя соответствующие видео. Фьюри проводил время с друзьями в одном из пабов родного Моркама. В какой-то момент охранники заведения поняли, что боксер через чур пьян и уговорили его отправиться домой.

Уже на улице Тайсон потерял равновесие, ползал на коленях и даже ударился головой о фонарный столб. В окружении 35-летнего супертяжа отметили, что тот более года не употреблял алкоголь и чувствовал себя не очень хорошо.

Напомним, 18 мая Фьюри проиграл Усику раздельным решением судей. После поединка Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву боксеров.

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