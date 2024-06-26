Не было выбора: стала известна причина отказа Усика от титула абсолютного чемпиона мира

Украинский чемпион Александр Усик (22-0, 14 КО) оказался в безвыходной ситуации и был вынужден отказаться от титула Международной боксерской федерации (IBF). Эта организация согласилась санкционировать бой нашего соотечественника с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) за все пояса супертяжелого дивизиона при условии, что победитель немедленно проведет обязательную защиту.

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Об этом на портале Substack пишет известный боксерский инсайдер Дэн Рафаэль. Претендентом на пояс IBF был Филип Хргович (17-1, 14 КО) из Хорватии. Он согласился предоставить возможность Усику и Фьюри определить абсолютного чемпиона мира, после чего сразиться с победителем или забрать ставший вакантным пояс.

Именно поэтому сразу же после победы украинца над британцем предполагалось, что Усика лишат пояса IBF в течение недели. Однако Хргович неожиданно проиграл Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО), который стал временным чемпионом, что и затянуло решение вопроса со статусом Александра.

Теперь Дюбуа признан обладателем полноценного пояса IBF, и 21 сентября он проведет его защиту в поединке против соотечественника Энтони Джошуа (26-3, 23 КО), а Усик через три месяца после этого подерется в реванше с Фьюри. В случае победы украинец сможет вернуть себе титул абсолютного чемпиона, подравшись с Джошуа или Дюбуа.

Недавно Фьюри оспорил результат поединка против Усика 18 мая. До этого Тайсон впервые назвал причину своего поражения в бою с Александром. Кроме того, британец угодил в пьяный скандал, чем всполошил свой лагерь.

Также украинец Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика.

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