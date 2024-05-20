В гематомах и синяках: Усик записал обращение к украинцам. Видео

Новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) поблагодарил за поддержку украинских болельщиков. Наш соотечественник рассказал, что получил множество поздравлений с победой над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), что его невероятно растрогало.

Соответствующее видеобращение Усик разместил на своей странице в социальной сети Instagram. Боксер предстал перед фанатами с множествами гематомами и синяками, которые остались у него от мощных ударов соперника.

"Немного времени прошло после боя, немного помятое лицо, но, слава богу, победа есть. Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые за меня молились, всем парням, которые защищают нашу страну от врага. Хочу поблагодарить всех наших мам, пап, деток, которые сейчас выдерживают этот натиск. Спасибо за поддержку. Получаю очень много поздравляю! Слава Украине!" – сказал Усик.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован. Промоутер Александр Красюк рассказал детали травмы нашего боксера.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Стало известно, Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира до начала лета. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем.

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