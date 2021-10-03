Реванш Усик – Джошуа в Киеве: Виталий Кличко сделал заявление

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Реванш Усик Джошуа

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сделает все возможное, чтобы реванш Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) состоялся в нашей столице. Комментируя бой Усика в Лондоне Кличко восхитился большим количеством украинских болельщиков, которые собрались на арене "Тоттенхэма".

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе очень надеется, что на реванше их будет еще больше.

"Я надеюсь, что реванш в течение 6, максимум – 8-9 месяцев состоится. Реванш в Киеве? Это сложный вопрос и вопрос переговоров. Мы приложим все усилия для того, чтобы он, если прошел – то в Киеве, на стадионе", – заявил Виталий Владимирович в эфире в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Виталий Кличко
Видео дня

Отвечая на предложение журналистки потренировать Усика или дать ему небольшой мастер-класс Кличко ответил отрицательно.

"Сейчас очень важно не ломать конструкцию, которая привела его к успеху. Потому что любое вмешательство может сломать ее. Пусть так остается. Оно работает. Когда работает, то никаких изменений не нужно. Я убежден, что та команда, которая привела сейчас к этому успеху, также сможет привести к победе Усика и в реванше", – отметил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между Усиком и Джошуа закончился победой украинца по очкам.

Усик станцевал гопак

После битвы появилась впечатляющая статистика боя. Также были опубликован лучшие моменты встречи.

Усик много раз попадал по сопернику

После объявления победителя Усик упал на колени, а после чего с флагом Украины исполнил свой фирменный гопак. Поздравить супруга в ринг вышла вышла и супруга Александра Катерина.

Усик бил и много двигался.

Через некоторое время Саша продемонстрировал своим поклонникам, как выглядит физиономия после двенадцати раундов боя с Энтони.

Джошуа много раз пропустил от Саши

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Джошуа вкладывался в одиночные удары.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Джошуа получил повреждение

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.

Усик мог нокаутировать Джошуа, но ему не хватило десятка секунд
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