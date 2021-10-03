Реванш Усик – Джошуа в Киеве: Виталий Кличко сделал заявление

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сделает все возможное, чтобы реванш Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) состоялся в нашей столице. Комментируя бой Усика в Лондоне Кличко восхитился большим количеством украинских болельщиков, которые собрались на арене "Тоттенхэма".

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе очень надеется, что на реванше их будет еще больше.

"Я надеюсь, что реванш в течение 6, максимум – 8-9 месяцев состоится. Реванш в Киеве? Это сложный вопрос и вопрос переговоров. Мы приложим все усилия для того, чтобы он, если прошел – то в Киеве, на стадионе", – заявил Виталий Владимирович в эфире в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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Отвечая на предложение журналистки потренировать Усика или дать ему небольшой мастер-класс Кличко ответил отрицательно.

"Сейчас очень важно не ломать конструкцию, которая привела его к успеху. Потому что любое вмешательство может сломать ее. Пусть так остается. Оно работает. Когда работает, то никаких изменений не нужно. Я убежден, что та команда, которая привела сейчас к этому успеху, также сможет привести к победе Усика и в реванше", – отметил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между Усиком и Джошуа закончился победой украинца по очкам.

После битвы появилась впечатляющая статистика боя. Также были опубликован лучшие моменты встречи.

После объявления победителя Усик упал на колени, а после чего с флагом Украины исполнил свой фирменный гопак. Поздравить супруга в ринг вышла вышла и супруга Александра Катерина.

Через некоторое время Саша продемонстрировал своим поклонникам, как выглядит физиономия после двенадцати раундов боя с Энтони.

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.