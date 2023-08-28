'Рефери спас Усика': российский тренер высказался о скандале в бою украинца с Дюбуа

Российский тренер по боксу Рамазан Исмаилов выразил уверенность в том, что Даниель Дюбуа (19-2, 18 КО) нанес легитимный удар по корпусу Александра Усика (21-0, 14 КО) в пятом раунде поединка 26 августа. По словам специалиста, рефери Луис Пабон якобы спас украинского боксера от поражения.

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Об этом Исмаилов заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. Россиянин подчеркнул, что Усик является настоящим бриллиантом в мире бокса, а в моменте с ударом ниже пояса выжал для себя максимум выгоды, вынудив судью дать ему время для восстановления.

"Рефери спас Усика, удар был в область корпуса. Но Александр сигнализировал о том, что Дюбуа ударил ниже пояса. Если бы рефери отсчитал нокдаун, то Усик потерпел бы поражение. Хотя и в этом нельзя быть уверенным. Возможно, если бы рефери начал считать, то Александр смог бы прийти в себя и продолжить бой. Но Усик повел себя как профессионал, выиграл для себя время, отдохнул. Александр – бриллиант в мире бокса", – сказал Исмаилов.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустило т украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает британского боксера за это действие.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Катерины Усик на удары от британского боксера.

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