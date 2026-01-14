Ракета попала прямо в укрытие, ребята не спаслись: что известно о гибели сотрудников 'Новой почты'

Во вторник, 13 января, россияне ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер" и четырьмя "шахедами" по терминалу "Новой почты" под Харьковом. Это была уже третья атака за четыре года полномасштабной войны. В результате погибли два сотрудника почты и два водителя-экспедитора. Их не спасло даже укрытие.

За считанные секунды оказались в укрытиях

Это была обычная смена. Виталий Беликов, начальник смены, вспоминает, что начали работать в 20:00, все отправились по рабочим местам. Задача сотрудников тут в терминале – распределять грузы по направлениям.

А уже в 24:00 в Telegram-канале увидели сообщение об угрозе баллистики.

"Мой коллега буквально на миг раньше успел нажать тревожную кнопку. Все оставили работу и побежали в укрытия", – говорит OBOZ.UA Беликов.

Этот терминал уже трижды подвергался российским обстрелам. Первый раз это было в октябре 2023 года, потом в 2024-м. За это время тут построили уже много укрытий, и работники могут буквально за считанные секунды спрятаться.

"Я был в одном из укрытий, когда прозвучал первый взрыв, за ним второй. Тогда по рации я услышал, что в другом укрытии есть раненый. Я бросился туда, прозвучал еще один взрыв", – описывает Виталий.

Тогда сообщили, что баллистическая ракета попала прямо в то укрытие, в котором несколько минут назад был Виталий. Там и погибли двое работников почты – 37-летний Виктор Пархоменко и 23-летний Дмитрий Захаров.

Сначала был парковщиком, потом диспетчером

Еще совсем молодой Дмитрий Захаров перевелся в этот центр чуть больше трех месяцев назад. Виктор Пархоменко проработал тут полгода. Но на "Новой почте" он трудился уже давно, был парковщиком, потом диспетчером.

Виталий рассказывает, что оба они были хорошими работниками, порядочными, трудолюбивыми, все задания, которые им давались, исполняли.

Дмитрий Захаров родом из Харькова, жил на Алексеевке. У него своей семье еще не было, но была девушка.

Виктор Пархоменко из Харькова, но жил в Песочине. Много о себе он не рассказывал, поэтому коллеги не знают о его семье.

Также среди погибших оказались и два водителя-экспедитора, которые привозят сюда грузы или забирают их. Это 39-летний Евгений Ермаков и 34-летний Тарас Вовк.

Про Евгения говорят, что он также родом с Харькова, но перебрался с мамой в Песочин, поскольку их дом разбомбили. Тут они снимали квартиру.