Крис Арреола сказал, кто победит в бою Усик – Фьюри, и объяснил почему

Знаменитый американский супертяжеловес Крис Арреола (38-7-1, 33 KO) считает, что Александр Усик (20-0, 13 КО) проиграет Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 КО) бой за звание абсолютного чемпиона мира. В тоже время 41-летний уроженец Лос-Анджелеса похвалил украинца и оценил его достижения в любителях.

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Бывший претендент на титул чемпиона мира признал, что нельзя недооценивать Фьюри. Арреола полагает, что размер и хитрость британца окажутся непреодолимыми для крымчанина.

"Это будет очень веселый бой. Нельзя научиться быть огромным. Я отдам предпочтение Фьюри, просто потому, что он такой большой и такой искусный боец. Несмотря на то, что он такой огромный, он дерется как представитель среднего веса, поэтому я выбираю Фьюри. Но у Усика ничего не отнимешь. Он один из величайших бойцов-любителей всех времен, он провел более 300 любительских боев, выигрывал "золото" и разные другие титулы", – цитирует Арреолу boxing-social.

Арреола не одинок в своем мнении: многие эксперты в боксе также верят, что огромная разница в размерах и весе станет решающим фактором в пользу Фьюри, когда два элитных супертяжа выйдут в ринг.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже стала известна официальная дата боя между Усиком и Фьюри.

Свой последний бой Усик провел 21 августа с британцем Энтони Джошуа. В реванше наш соотечественник добыл победу раздельным решением судей.

Фьюри 4 декабря победил Дерека Чисору (33-13, 23 КО) в их третьем поединке. Бой в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" завершился в 10-м раунде, после того как рефери принял решение прекратить одностороннее избиение.

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