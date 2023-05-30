'Проиграет нокаутом': российский экс-чемпион мира дал прогноз на следующий бой Усика

Бывший чемпион мира в тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов назвал неинтересным возможный поединок объединенного чемпиона мира Александра Усика (20-0, 13 КО) и британского претендента Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Бой планируется на 12 августа в польском Вроцлаве, а на кону будут стоять три пояса нашего соотечественника.

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В комментарии YouTube-каналу Meta MMA Кудряшов указал на огромную разницу в классе между спортсменами. Россиянин также напомнил о противостоянии Дюбуа с южноамериканцем Кевином Лереной (28-2, 14 КО), во время которого британский боксер дважды побывал в нокдауне.

"Дюбуа до своих падений в поединке с Лереной производил впечатление очень опасного тяжа. Сейчас я не думаю, что он создаст проблемы для Усика. У меня нет большого интереса к этому бою. Усик его разберет на классе. Не жду от Дюбуа лаки-панча. Тем более не думаю, что тоннаж ударов Лерены сильно превышает силу ударов Усика. Думаю, что Дюбуа проиграет нокаутом", – сказал Кудряшов.

Напомним, изначально Усик должен был подраться с Дюбуа 12 декабря, однако Всемирная боксерская ассоциация (WBA) согласилась отложить поединок, дав возможность Александру подраться с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24) за абсолютное чемпионство. Однако стороны не смогли договориться о бое.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

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