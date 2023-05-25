Стало известно, где и когда Усик проведет свой новый бой

Команда чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) выиграла промоутерские торги по бою против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). Как сообщил Александр Красюк, свой следующий поединок Усик проведет 12 августа в Польше.

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"Мы выиграли торги. Сейчас мы работаем над тем, чтобы провести поединок во Вроцлаве 12 августа", – написал Красюк у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально Усик должен был подраться с Дюбуа 12 декабря, однако WBA отложила обязательную защиту для украинца, дав время Александру договорится с Тайсоном Фьюри о бое за абсолютное чемпионство.

Соперникам предписали до 2 мая провести переговоры и подписать контракт на проведение боя, однако стороны так и не смогли договориться, после чего были проведены промоутерские торги.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Уайлдер в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

На пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

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