'Может только дурачок': Фьюри откровенно оценил Усика

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) выразил уважение Александру Усику (21-0, 14 КО) перед боем 18 мая. Цыганский король, как называют британца, напомнил о великолепной карьере украинца и отметил, что очень серьезно готовится к предстоящему бою.

Об этом Фьюри рассказал в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions. По словам Тайсона, его впечатлили поединки Александра против Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и Даниеля Дюбуа (20-2, 19 КО), в которых наш соотечественник доказал свои способности драться против сильнейших супертяжей.

"Александр Усик реально страшный человек. Недооценивать Усика может только дурачок. Поэтому я упорно тренируюсь. Я уважаю Усика как человека. Я также уважаю его карьеру – он олимпийский чемпион, абсолютный чемпион в тяжелом весе, объединенный чемпион в супертяжелом весе. Вы должны уважать это. Я с нетерпением жду этого вызова. У него хорошая работа ног, хорошие боксерские навыки, он силен технически. Он доказал, что может бороться с большими супертяжами, потому что он победил Джошуа и Дюбуа. Я имею дело с элитным бойцом", – сказал Фьюри.

На позапрошлой неделе был назван транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Также появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Бывший двукратный чемпион мира Джошуа вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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