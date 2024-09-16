Планируют на 2025-й год: назван 'бой монстров', который превзойдет реванш Усик – Фьюри

Британские супертяжи Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) должны сойтись в очном противостоянии до конца будущего года. Этот поединок станет настоящей битвой монстров королевского дивизиона, которую ожидают болельщики по всему миру.

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Такое мнение в интервью ВВС выразил промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Джошуа. По его словам, его клиент после боя с Даниелем Любуа (21-2, 20 КО) 21 сентября будет с нетерпением ожидать реванша Фьюри с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Однако. Энтони и Тайсон все равно должны сойтись в ринге вне зависимости от результатов.

"Я думаю, что бой Джошуа – Фьюри состоится независимо от того, победит Фьюри в реванше или нет, но масштаб боя зависит от их следующих результатов. Крайний срок – конец 2025 года, определенно. Если Джошуа победит Дюбуа, а Фьюри победит Усика, нас ждет самый грандиозный бой в истории этого вида спорта. Если кто-то из них проиграет, а другой победит, это все равно будет бой монстров", – сказал Хирн.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который и подерутся Джошуа и Дюбуа.

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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