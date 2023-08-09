'Перепуганный': небитый экс-чемпион мира высмеял Ломаченко и назвал украинца трусом

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) назвал трусом Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) за отказ от очного поединка. Американский боксер вновь вызвал украинца на бой, а также обратился к менеджеру уроженца Белгород-Днестровского Эгису Климасу, чтобы тот повлиял на своего подопечного.

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Об этом Стивенсон написал на своей странице в социальной сети Twitter. Призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро отметил, что украинский экс-чемпион в трех весовых категориях просто боится выходить с ним на ринг и скорее повесит перчатки на гвоздь.

"Василий Ломаченко, мужик, раньше я к тебе испытывал невероятное уважение, но сейчас, насколько я вижу, ты такой же перепуганный, как и все остальные. Ты что, завершишь карьеру, а не выйдешь со мной на ринг? Эгис Климас, скажи ему, что у него нет других более выгодных предложений на столе. Скажи своему бойцу, чтобы он взял в руки свои яйца и вышел со мной на ринг", – написал Стивенсон.

Напомним, Василий Ломаченко проиграл Девину Хэйни единогласным решением судей, что вызвало массу споров среди болельщиков и экспертов. Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) назвал это ограблением украинца.

Американский катмен и тренер Расс Анбер заявил, что трижды пересмотрел бой Василия и Девина и всякий раз отдавал победу Ломаченко. А Всемирная боксерская организация (WBO) лишила украинца первого места в своем рейтинге. В то же время Всемирный боксерский совет (WBC) неожиданно присудил Ломаченко чемпионский бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни нарвался на травлю в социальной сети Twitter после того, как объявил о поддержке Украины и намерении сделать донат в пользу нашей страны. Кроме того, американец неожиданно заговорил о реванше с Василием Ломаченко.

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