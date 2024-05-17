'Слава Украине!' Усик записал мощное видео с ветеранами ВСУ в Эр-Рияде

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) встретился с украинцами в Эр-Рияде после финальной пресс-конференции перед боем с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Боксер записал с соотечественниками мощное видео в поддержку страны.

Соответствующий ролик опубликован на странице Усика в социальной сети Instagram. По словам спортсмена, в Саудовскую Аравию его приехали поддержать в том числе ветераны ЗСУ, которые противостояли российской агрессии, удерживая оборону Мариуполя до весны 2022 года.

"Защитники Украины, среди которых энергетики, шахтеры, металлурги, ветераны обороны Мариуполя приехали поддержать меня и всю Украину", – подписал ролик Усик.

Накануне Александр и Тайсон встретились на пресс-конференции. По ее окончании британский боксер сорвал битву взглядов, отказавшись смотреть украинцу в глаза. Также команда Усика направила жалобу организаторам боя. Известно, что соперники непременно проведут реванш в октябре. Фьюри также подтверждал, что в нынешнем году проведет два поединка против Усика.

Легенда бокса Джордж Форман выразил уверенность в победе Александра. С таким же прогнозом выступил россиянин Василий Войцеховский, который предсказал победу украинца. Сам Усик высказался о завершении карьеры.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Ранее команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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