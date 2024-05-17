Усик и Фьюри едва не подрались во время финальной битвы взглядов. Видео

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) спровоцировал потасовку с Александром Усиком (21-0, 14 КО) во время церемонии взвешивания перед боем 18 мая. При этом украинец эмоционально отреагировал на выходку оппонента.

Соответствующее видео было опубликовано на странице промоутерской компании Queensberry Promotions в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. После того, как боксеры взвесились они сошлись в финальной дуэли взглядов перед боем.

На этот раз британский боксер не стал уходить от битвы, как это было во время пресс-конференции. Тайсон вплотную подошел к Александру и практически сразу его оттолкнул. Украинец мгновенно полез в ответ, но его сдерживали члены команды.

В итоге после того, как украинцы и британцы немного потолкались на сцене, они разошлись в разные стороны.

До этого Виталий Кличко назвал главное преимущество Усика в бою с Фьюри. А экс-чемпионка мира Алина Шатерникова призналась, чем ее удивил Тайсон перед боем.

В свою очередь команда Усика направила жалобу организаторам боя. Известно, что соперники непременно проведут реванш в октябре. Фьюри также подтверждал, что в нынешнем году проведет два поединка против украинца.

Легенда бокса Джордж Форман выразил уверенность в победе Александра. С таким же прогнозом выступил россиянин Василий Войцеховский, который предсказал победу украинца. Сам Усик высказался о завершении карьеры.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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