'Он выглядел ужасно': промоутер Фьюри высказал опасения перед боем с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) озадачил своего промоутер Боба Арума поединком против Фрэнсиса Нганну (0-2, 0 КО). Перфоманс Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, поставил под сомнение его шансы на победу в бою с Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Об этом в интервью BoxNation заявил сам Арум, пишет портал Boxing News 24. По словам представителя британца, Тайсон несерьезно отнесся к Нганну, а также на его выступление несомненно влияет возраст. При этом он назвал Фьюри очевидным фаворитом противостояния с Усиком.

"Я верю, что Фьюри и Усик дадут отличным боем. Это, безусловно, исторический бой. Я всегда считал, что Фьюри был большим, фаворитом из-за его габаритов, а его боксерские способности слишком серьезны для Усика. Но меня очень беспокоит то, как выглядел Тайсон Фьюри в своем последнем бою в Эр-Рияде против Нганну. Я был там. Мне показалось, что он выглядел ужасно. Есть два объяснения: во-первых, он действительно не слишком усердно тренировался перед этим боем. во-вторых, когда мы все стареем, мы уже физически не выглядим так хорошо, как в молодости", – сказал Арум.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Также британские букмекеры сменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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