Оккупанты убили украинского тренера по боксу

Максим Иншаков
Бокс
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Погиб Юрий Каун
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Украинский тренер по боксу и мастер спорта Юрий Каун погиб в боях с российскими оккупантами, сообщает Instagram Большой Куш. Более подробной информации о том, при каких обстоятельствах и где погиб спортсмен, не приводится.

Каун с 2003 по 2008 года учился в Харьковском автодорожном университет. Кроме того, закончил школу профессионального фитнеса Pro Fit. С мая 2008 года по сентябрь 2016 работал в киевской Высшей школе спортивного мастерства.

Юрий Каун погиб в бою с оккупантами
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах во время авиаударов ночью 8 марта российские оккупанты убили чемпиона Украины по самбо Артема Прийменко. ​

Артему Прийменко было 16 лет.

​ Вместе с ним погибла вся его семья (отец, мать, бабушка и и два младших брата).

4 марта российскими агрессорами был убит чемпион Украины по кикбоксингу и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонок. 22-летний атлет погиб в Чернигове во время авиаудара.

Евгений Звонок погиб в Чернигове
Чернигов после обстрелов

6 марта российские оккупанты сбросили на Чернигов неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Под ударом несколько дней были жилые кварталы и социальные объекты. В городе погибли десятки мирных жителей, почти сотня раненых.

Чернигов после обстрелов

3 марта воспитанник ДЮСШ "Карпат" Виталий Сапило посмертно получил звание Героя Украины. Бывший футболист львовского клуба погиб 25 февраля в бою в Киевской области.

Бывший футболист Виталий Сапило выбрал карьеру военного

За день до этого бывший биатлонист юношеской сборной Украины Евгений Малышев был убит во время боя под Харьковом. Молодому спортсмену было всего 19 лет.

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