Оккупанты убили украинского тренера по боксу

Украинский тренер по боксу и мастер спорта Юрий Каун погиб в боях с российскими оккупантами, сообщает Instagram Большой Куш. Более подробной информации о том, при каких обстоятельствах и где погиб спортсмен, не приводится.

Каун с 2003 по 2008 года учился в Харьковском автодорожном университет. Кроме того, закончил школу профессионального фитнеса Pro Fit. С мая 2008 года по сентябрь 2016 работал в киевской Высшей школе спортивного мастерства.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах во время авиаударов ночью 8 марта российские оккупанты убили чемпиона Украины по самбо Артема Прийменко. ​

​ Вместе с ним погибла вся его семья (отец, мать, бабушка и и два младших брата).

4 марта российскими агрессорами был убит чемпион Украины по кикбоксингу и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонок. 22-летний атлет погиб в Чернигове во время авиаудара.

6 марта российские оккупанты сбросили на Чернигов неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Под ударом несколько дней были жилые кварталы и социальные объекты. В городе погибли десятки мирных жителей, почти сотня раненых.

3 марта воспитанник ДЮСШ "Карпат" Виталий Сапило посмертно получил звание Героя Украины. Бывший футболист львовского клуба погиб 25 февраля в бою в Киевской области.

За день до этого бывший биатлонист юношеской сборной Украины Евгений Малышев был убит во время боя под Харьковом. Молодому спортсмену было всего 19 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!