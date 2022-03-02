Экс-биатлонист сборной Украины погиб в войне с Россией

Бывший биатлонист юношеской сборной Украины Евгений Малышев погиб во время боя под Харьковом, сообщает сайт Федерации биатлона Украины. Молодому спортсмену было всего 19 лет.

Малышев два года назад выступал за национальную команду, а затем завершил профессиональную карьеру и стал служить по контракту в ВСУ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне футболист ФК "Гостомель" Дмитрий Мартыненко погиб в результате взрыва российской бомбы, которая попала в его дом. Вместе со спортсменом снаряд забрал жизнь и его мамы, а маленькая сестра борется за жизнь.

Напомним, что после вторжения России в Украину под Гостомелем и Васильковом прошли тяжелые бои. Пострадали местные жители.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе".

Сразу после его обращения начали греметь взрывы в разных городах Украины. Очевидцы публиковали видео из разных уголков вдоль границы от Луганска до Житомира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начав полномасштабное нападение на украинское государство, президент РФ Владимир Путин объявил войну всей Европе.

В субботу утром, 26 февраля, российские оккупанты при обстреле Киева попали в 24-этажный дом по адресу ул. Лобановского, 6а. "Свеча" расположена почти на самой Севастопольской площади, в Соломенском районе. В результате попадания ракеты разрушений получили 5 этажей – с 17 по 24.

Позже мэр столицы Виталий Кличко обнародовал видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент попадания снаряда в здание.

​1 марта Россия выпустила ракеты по мемориальному комплексу "Бабий Яр" и телевизионной вышке.

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