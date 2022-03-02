Экс-биатлонист сборной Украины погиб в войне с Россией

Максим Иншаков
Биатлон
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Евгений Малышев
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Бывший биатлонист юношеской сборной Украины Евгений Малышев погиб во время боя под Харьковом, сообщает сайт Федерации биатлона Украины. Молодому спортсмену было всего 19 лет.

Малышев два года назад выступал за национальную команду, а затем завершил профессиональную карьеру и стал служить по контракту в ВСУ.

Евгений Малышев
Евгений Малышев
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Евгений Малышев

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне футболист ФК "Гостомель" Дмитрий Мартыненко погиб в результате взрыва российской бомбы, которая попала в его дом. Вместе со спортсменом снаряд забрал жизнь и его мамы, а маленькая сестра борется за жизнь.

Дмитрий Мартыненко.

Напомним, что после вторжения России в Украину под Гостомелем и Васильковом прошли тяжелые бои. Пострадали местные жители.

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