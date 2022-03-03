Футболист стал командиром танка и погиб под Киевом: 21-летний воспитанник 'Карпат' стал Героем Украины посмертно

Воспитанник ДЮСШ "Карпат" Виталий Сапило посмертно получил звание Героя Украины. Бывший футболист львовского клуба погиб 25 февраля в бою в Киевской области.

21-летний солдат сухопутных войск Украины был родом из львовского села Сокольники. И подавал надежды в футболе. Им даже интересовался донецкий "Шахтер". Но Виталий выбрал армию.

После вторжения России на территорию Украины Сапило был командиром танка и оборонял столицу от оккупантов РФ. Он обезвредил три десятка единиц техники врага и погиб во время авиаудара.

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"Дали наводку и СУ-25 прилетел, было прямое попадание, и мой внук получил ранение, несовместимое с жизнью. Отдал самое дорогое, что имел, за нашу жизнь. Он – герой, а герои не умирают", – сказал дедушка бойца Николай Сапило "Радио Свобода".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская бомба убила футболиста "Гостомеля" и его маму. Снаряд попал в дом Дмитрия Мартыненко. Отец игрока выжил, а его семилетняя сестра находится в Бучанской больнице с осколочными ранениями головы.

Также украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко написал гневное послание российскому футболисту Дзюбе. Он обвинил российских игроков в трусости.

А украинский защитник питерского "Зенита" Ракицкий покинул российский клуб в "связи с тяжелой семейной ситуацией".