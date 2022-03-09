Во время авиаударов оккупантов в Сумах погиб чемпион Украины по самбо. Фото

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В Сумах во время авиаударов ночью 8 марта российские оккупанты убили чемпиона Украины по самбо Артема Прийменко. Вместе с ним погибла вся его семья.

Об этом в Facebook сообщил тренер Евгений Леоненко. Артему было 16 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам Леоненко, спортсмен погиб вместе с отцом, матерью, бабушкой и двумя младшими братьями Егором и Кириллом.

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"Сегодня (8 марта) ночью во время авиаударов российких оккупантов по жилым районам мирного населения в Сумах по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 года рождения. Многократный чемпион Украины по самбо", – отметил Леоненко.

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