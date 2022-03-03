В Чернигове в результате удара вражеской авиации погибли 33 мирных жителей, почти сотня ранены

В Чернигове вследствие удара российской авиации 3 марта погибли 33 мирных жителя. Около сотни получили ранения.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сегодня в Чернигове траур. 33 мирных черниговчанина – старики, женщины, – погибли от удара фашистской авиации. Под сотню ни в чем не повинных людей получили ранения. Больницы переполнены ! Врачи и санитарки падают с ног от усталости, но держаться", - написал Геращенко.

Он также привел слова мера Чернигова Владислава Атрошенко, который напомнил, что в последний раз Чернигов так бомбили 23-26 августа 1941 года. Тогда это делали немецкие нацисты. Сегодня - путинские оккупанты.

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"Владислав сказал мне, что он будет биться с оккупантами до последнего патрона. До последней капли крови. У меня, сказал Владислав, нет плана Б, только план - А!", - рассказал Геращенко.

"Рано или поздно, тот подонок, российский лётчик, увидит видео трупов и мучений раненых черниговчан - и будет с этим жить, пока его не найдёт его смерть", - добавил Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупационные войска провели авиабомбардировку Чернигова.