Россия бомбит Чернигов мощными неуправляемыми авиабомбами – глава ОГА Чаус
Российские оккупантs сбрасывают на Чернигов неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Под ударом уже несколько дней жилые кварталы и социальные объекты.
Об этом в Telegram сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. Он отметил, что такие действия РФ – это преступления против человечности, захватчики совершают террористические акты против жителей Украины. В Чернигове уже погибли 33 мирных жителя, почти сотня раненых.
Чаус объяснил, что бомбы ФАБ-500 – это мощное оружие неизбирательного действия. Обычно они применяются против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений.
"А в Чернигове – против жилых кварталов", – подчеркнул глава ОГА.
Три такие неразорвавшиеся бомбы нашли на месте падения российского истребителя-бомбардировщика, который утром сбили возле Чернигова бойцы ПВО. Такие же бомбы враг сбрасывал и на Харьков.
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта под Черниговом сбили вражеский самолет, бомбивший город. Первый пилот катапультировался, но был пойман. Второй пилот погиб.
Выживший пытался доказать, что ничего не знал. В сеть слили видео его допроса.
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