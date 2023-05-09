'Очень простое решение': Ломаченко рассказал, как отреагировал на вторжение России в Украину

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 12 КО) назвал легким для себя решением присоединиться к территориальной обороне родного Белгород-Днестровского после полномасштабного вторжения России в Украину. Боксер отметил, что после 24 февраля вообще не думал о возвращении на ринг и завоевании всех поясов легкого дивизиона.

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Об этом Ломаченко рассказал для фильма Blood Sweat & Tears, который вышел на YouTube-канале промоутерской компании Top Rank. Наш соотечественник отметил, что сейчас его мысли занимает будущее его детей, детство которых омрачено военной агрессией РФ.

"Ты не можешь ничего делать, когда война приходит в твою страну и твой дом. Это неправильно, как мне кажется. Я просто пытался защитить мою семью, мой дом и нашу страну. Это очень простое решение для людей, которые любят свою страну, семью, дом и людей. Ты не думаешь о своих четырех поясах, об абсолютном чемпионстве. Нет, ты вообще ни думаешь об этом. Сейчас я задумываюсь о том, что будет, когда вырастут мои дети. Где они будут и кем. Сейчас это часть моей цели", – сказал Ломаченко.

20 мая Василий сразится за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с американцем Девином Хэйни (29-0, 15 КО). Поединок состоится в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хейни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Девин Хэйни пообещал завершить карьеру Василия Ломаченко. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи разнес американца из-за слов об украинце. Сам наш боксер обратился к болельщикам и вызвал бурную реакцию соотечественников.

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