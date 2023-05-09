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"Очень простое решение": Ломаченко рассказал, как отреагировал на вторжение России в Украину

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
11,7 т.
'Очень простое решение': Ломаченко рассказал, как отреагировал на вторжение России в Украину

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 12 КО) назвал легким для себя решением присоединиться к территориальной обороне родного Белгород-Днестровского после полномасштабного вторжения России в Украину. Боксер отметил, что после 24 февраля вообще не думал о возвращении на ринг и завоевании всех поясов легкого дивизиона.

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Об этом Ломаченко рассказал для фильма Blood Sweat & Tears, который вышел на YouTube-канале промоутерской компании Top Rank. Наш соотечественник отметил, что сейчас его мысли занимает будущее его детей, детство которых омрачено военной агрессией РФ.

"Очень простое решение": Ломаченко рассказал, как отреагировал на вторжение России в Украину
Ломаченко

"Ты не можешь ничего делать, когда война приходит в твою страну и твой дом. Это неправильно, как мне кажется. Я просто пытался защитить мою семью, мой дом и нашу страну. Это очень простое решение для людей, которые любят свою страну, семью, дом и людей. Ты не думаешь о своих четырех поясах, об абсолютном чемпионстве. Нет, ты вообще ни думаешь об этом. Сейчас я задумываюсь о том, что будет, когда вырастут мои дети. Где они будут и кем. Сейчас это часть моей цели", – сказал Ломаченко.

"Очень простое решение": Ломаченко рассказал, как отреагировал на вторжение России в Украину
"Очень простое решение": Ломаченко рассказал, как отреагировал на вторжение России в Украину

20 мая Василий сразится за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с американцем Девином Хэйни (29-0, 15 КО). Поединок состоится в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

"Очень простое решение": Ломаченко рассказал, как отреагировал на вторжение России в Украину

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хейни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

"Очень простое решение": Ломаченко рассказал, как отреагировал на вторжение России в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Девин Хэйни пообещал завершить карьеру Василия Ломаченко. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи разнес американца из-за слов об украинце. Сам наш боксер обратился к болельщикам и вызвал бурную реакцию соотечественников.

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