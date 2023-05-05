'Это не слив': экс-чемпион мира разнес Хэйни из-за слов о Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи призвал болельщиков и экспертов уважительно относиться к украинцу Василию Ломаченко (17-2, 11 КО). Американец, который в 2012 году побил Вячеслава Сенченко на "Донбасс Арене", отметил, что наш соотечественник согласился на все условия ради боя с Девином Хэйни (29-0, 15 КО).

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Об этом Малиньяджи заявил в интервью ProBox TV, пишет портал Boxing News 24. Он также обвинил Хэйни во лжи – несколько лет назад молодой американец рассказывал о том, что Ломаченко якобы избегает поединка против него, хотя украинец готовился к бою с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Слушайте, мы должны быть благодарны Ломаченко за то, что он не торговался. Мы не слышали чтобы он выдвигал какие-то условия по весу. Вот этим опасен Ломаченко. Тот факт, что он ни о чем не просил. Я слышал, что Хэйни хотел больше денег. И они ему дали. Очевидный факт, что у Хэйни еще два года назад не было шансов на титульный бой. Тогда он врал всем, что Ломаченко уклоняется от боя с ним. Но все, что делал Лома, – дрался с Лопесом за асболюта. Когда вы идете на более опасный бой – это не слив", – сказал Малиньяджи.

Поединок Девина и Василия пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни заявил, что уничтожит Василия Ломаченко в бою 20 мая. Кроме того, букмекеры снизили шансы украинца на победу в поединке

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