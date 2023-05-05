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"Это не слив": экс-чемпион мира разнес Хэйни из-за слов о Ломаченко

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
2,8 т.
'Это не слив': экс-чемпион мира разнес Хэйни из-за слов о Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи призвал болельщиков и экспертов уважительно относиться к украинцу Василию Ломаченко (17-2, 11 КО). Американец, который в 2012 году побил Вячеслава Сенченко на "Донбасс Арене", отметил, что наш соотечественник согласился на все условия ради боя с Девином Хэйни (29-0, 15 КО).

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Об этом Малиньяджи заявил в интервью ProBox TV, пишет портал Boxing News 24. Он также обвинил Хэйни во лжи – несколько лет назад молодой американец рассказывал о том, что Ломаченко якобы избегает поединка против него, хотя украинец готовился к бою с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Это не слив": экс-чемпион мира разнес Хэйни из-за слов о Ломаченко
Пол Малиньяджи

"Слушайте, мы должны быть благодарны Ломаченко за то, что он не торговался. Мы не слышали чтобы он выдвигал какие-то условия по весу. Вот этим опасен Ломаченко. Тот факт, что он ни о чем не просил. Я слышал, что Хэйни хотел больше денег. И они ему дали. Очевидный факт, что у Хэйни еще два года назад не было шансов на титульный бой. Тогда он врал всем, что Ломаченко уклоняется от боя с ним. Но все, что делал Лома, – дрался с Лопесом за асболюта. Когда вы идете на более опасный бой – это не слив", – сказал Малиньяджи.

"Это не слив": экс-чемпион мира разнес Хэйни из-за слов о Ломаченко
"Это не слив": экс-чемпион мира разнес Хэйни из-за слов о Ломаченко

Поединок Девина и Василия пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

"Это не слив": экс-чемпион мира разнес Хэйни из-за слов о Ломаченко
"Это не слив": экс-чемпион мира разнес Хэйни из-за слов о Ломаченко

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни заявил, что уничтожит Василия Ломаченко в бою 20 мая. Кроме того, букмекеры снизили шансы украинца на победу в поединке

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