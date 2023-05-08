'Хочу сильно его побить': Хэйни сделал выпад в сторону Ломаченко. Украинец отреагировал

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) выразил уверенность в том, что победит украинца Василия Ломаченко (17-2, 12 КО) в поединке 20 мая. Обладатель всех поясов дивизиона не имеет сомнений в том, что успешно защитит свои титулы и заставит нашего соотечественника завершить карьеру.

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Об этом Хэйни заявил в интервью пресс-службе промоутерской компании Top Ramh, которая приводит слова чемпиона на своей странице в социальной сети Twitter. Американец добавил, что намерен просто избить Ломаченко. "Мне не нравится Лома. Я хочу сильно его побить. Я хочу отправить его на пенсию", – сказал Хэйни.

Украинский бывший чемпион в трех весовых категориях спокойно отреагировал на этот выпад соперника. Он призвал небитого боксера из США замолчать. "У него есть шанс. Пусть докажет то, о чем он говорит. Больше никаких слов. Только 20-го мая", – отметил Василий.

Поединок украинца и американца пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хейни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи разнес Девина Хейни из-за слов о Василии Ломаченко. Сам украинский боксер обратился к болельщикам и вызвал бурную реакцию соотечественников.

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